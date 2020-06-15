Уфимский водитель бросился на помощь детям на затопленной дороге

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15.06.2020, 10:34, Новости дня

Необыкновенно доброе видео буквально взорвало соцсети в Башкирии. На нем — трогательная сценка из жизни жителей города. Маленьких детей через затопленную дождем проезжую часть переносит на своих руках мужчина.

Как уточняет ГТРК "Башкортостан", снято видео еще 12 июня. В тот день сильный ливень обрушился на город. Ливневки не справились, и дороги затопило. Жительница Уфы с тремя детьми пыталась перейти улицу. Самостоятельно "переплыть" дорогу дети не могли. Пока мама переносила одного ребенка, двое других в нерешительности остановились, испугавшись машин и затопленной улицы. В это время мимо ехал маршрутный автобус № 202. Увидев, что происходит, водитель, остановив маршрутку, перенес детишек через дорогу, практически идя по колено в воде.

Пользователей очень порадовал такой поступок незнакомого человека. Люди в Уфе прекрасные, писали зрители, а вот ливневки плохие.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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