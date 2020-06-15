Курс рубля к доллару обновил минимум июня

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15.06.2020, 10:34, Новости дня

Курс рубля на торгах Московской биржи начал неделю со снижения к доллару после быстрого укрепления до докризисного уровня в конце мая — начале июня.

К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 копейки до 70,4 рублей — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро – европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.

Причина одна – в мире сохраняются опасения второй волны пандемии, что снижает экономическую активность,  спрос на нефть и приводит к снижению цен на топливо.

Доходы от нефтегазового экспорта по-прежнему играют значительную роль для российской экономики, что и сохраняет зависимость рубля от цен на нефть.

Европейский эталон Brent в понедельник к 10:20 мск подешевел до 37,6 доллара за баррель (-2,8%), американский эталон – WTI до 34,8 доллара (-4,1%), согласно данным торгов в Лондоне. В начале июня цена европейского и российского эталонов нефти превышала 43 доллара.



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