 

В РФ подтвердили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

15.06.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1359, Подмосковье – 689, Санкт-Петербурге – 252.

Всего в стране выявлены 537 тыс. 210 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 284 тыс. 539 человек, из них 4489 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 143 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончался 7091 человек.

Накануне, 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8835. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 589.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / За сутки в Украине выявили еще 261 инфицированного коронавирусом, количество погибших увеличилось до 151

01.05 / “Укргазвидобування” отчиталось о сохранении прошлогоднего уровня добычи газа, несмотря на кризис из-за коронавируса

13.05 / В селах Волгоградской области организовали медпомощь пожилым жителям на дому

27.04 / Хафтар объявил себя правителем Ливии

26.04 / Die Welt – депутат бундестага потребовал нового ядерного соглашения с Ираном

07.05 / Военные поздравили ветеранов ВОВ персональными концертами

28.05 / Британия возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

02.06 / В российских СМИ переполох из-за бомбардировщиков США в Украине. Без прикрытия с воздуха у армии РФ никаких шансов на блицкриг не будет

24.04 / Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

13.05 / Компания Dongfeng обновила конкурента Hyundai Creta

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска