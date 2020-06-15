 

Певица Екатерина Шаврина рассказала о наркотической зависимости сына

15.06.2020, 10:30, Разное

Екатерина Шаврина пояснила о том, что ее сын Григорий страдал от наркотической зависимости, а ей приходилось тщательно скрывать этот факт. Даже самые трудные периоды в своей карьере артистка преодолевала намного легче, чем трагические события, которые развернулись в ее личной жизни.
Певица во время своего становления на сцене приехала на пробы в Волжский народный хор. На Екатерину Шаврину обратил внимание Григорий Пономаренко, хотя разница в возрасте между ней и композитором составляла 27 лет. Вскоре у пары начался роман, и они начали жить в гражданском браке. Певица подарила возлюбленному сына, которого назвала в его честь.

Гриша был достаточно непростым ребенком. Также на его судьбе сказалось то, что семья на тот момент проживала в районе, который считали неблагополучным. В результате сын артистки и композитора связался с плохой компанией и начал увлекаться запрещенными веществами. Екатерина Шаврина призналась, что когда узнала об этом, едва не сошла с ума. По законодательству тех времен, ее могли бы не выпустить на гастроли за границу, если бы стало известно о проблемах с сыном. Григорию повезло, и он легко избавился от своей наркотической зависимости. На данный момент у него собственный дом и хозяйство.

Брак Екатерины Шавриной с Григорием Пономаренко распался из-за того, что они вынуждены были жить на расстоянии. Композитор не мог оставить свою работу в Волгограде, а певица перебралась на тот момент в столицу. К экс-супругу она относилась с огромным уважением, а их отношения были намного выше, чем просто страсть и любовь. В 1983 году артистка вновь связала себя узами брака. Ее супругом стал коллега Григорий Лаздин, которому певица подарила двойняшек Эллу и Жанну. Пять лет назад муж певицы умер, и она решила, что теперь будет посвящать себя детям и внукам.



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