 

Учреждения СПО Удмуртии получили более 15 млн рублей по нацпроекту «Образование»

15.06.2020, 10:30, Новости дня

Пять учреждений среднего профессионального образования (СПО) Удмуртии получили 152 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Деньги выделены на обеспечение материально-технической базы учреждений, чтобы они соответствовали современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы». Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность, причем Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов, отмечает Udmurt.media.

Глава региона Александр Бречалов отметил, что в 2019 году Удмуртия получила деньги на модернизацию экономико-технологического колледжа, новые мастерские в учебном заведении открылись в декабре.

Гранты получили: строительный техникум из Ижевска, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж.

Кроме того Асановский аграрно-технический техникум получил 40 млн рублей. На эту сумму там создадут пять мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и эксплуатация сельскохозяйственных машин. Также на базе техникума появится возможность проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым направлениям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. Здесь можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик.

Отметим, что модернизация профессионального образования, внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ во всех СПО – одна из ключевых целей нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.



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