 

Представлен смартфон Vivo V19 Neo с 48-мегапиксельной камерой

15.06.2020, 10:30, Разное

Компания Vivo представила свой новый смартфон, V19 Neo относится к среднесегментной категории. На заднюю панель устройства производитель вывел модуль из четырех датчиков с 48-мегапиксельной камерой.
Работать Vivo V19 Neo будет на фирменной оболочке Funtouch 10, построенной на базе десятой версии Android. За производительность и мощность аппарата отвечает процессор Snapdragon с индексом 675. В нем оборудованы восемь 2-гигагерцных ядер Kryo 460 и графический ускоритель Adreno 612. В качестве модема в аппарате используется Snapdragon X12 LTE со скоростью загрузки данных до 600 Мбит/с. Дополняют их 8-гигабайтный чип оперативной памяти, 5 поколение Bluetooth и Wi-Fi 802.11 формата a/b/g/n/ac.

Экран девайса Super AMOLED Ultra O с расширением Full HD+ равен 6,44 дюйма. Селфи-объектив в 32 мегапикселя Vivo V19 Neo производитель расположил в небольшом вырезе в дисплее вверху справа. Дактилоскоп для идентификации пользователя интегрирован под панель экрана. Фронтальная квадрокамера имеет сенсоры в 48, 8, 2 и 2 мегапикселя, при этом они оснащены ультраширокоугольным датчиком, макромодулем и датчиком глубины сцены.

Для хранения контента предусмотрен модуль емкостью в 128 Гбайт, а батарея аппарата имеет объем в 4500 мА•ч, что позволяет пользоваться смартфоном достаточно долго. Стоимость Vivo V19 Neo, согласно обнародованным данным, составляет 360 долларов США.



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