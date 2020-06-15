Парад Победы отменили в Пензе из-за ситуации с коронавирусом

15.06.2020, 10:30, Новости дня

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение перенести парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 24 июня на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами – двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты», – сказал Белозерцев, передает РИА «Новости».

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 21 июня режим повышенной готовности. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений. Всего в области лабораторно подтверждено 3729 случаев коронавируса. Скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2935.

Ранее в понедельник в Челябинске также отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Такое же решение приняли власти Якутска.