«Я всё это всерьёз не воспринимаю»: Супруга Реввы объяснила, почему «лайкнула» скандальный ролик Филиппа Киркорова про десантников

15.06.2020, 10:30, Разное

Анжелика Ревва поделилась своим мнением насчёт ситуации с претензиями, которые были предъявлены к поп-королю отечественной эстрады со стороны экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова. Супруга комика Александра Реввы объяснила, почему «лайкнула» скандальный ролик Филиппа Киркорова про десантников.

37-летняя супруга резидента юмористического шоу «Comedy Club» пояснила фанатам, что её «улыбнул» юмористический скетч, где поп-король предстал в образе десантника. Дизайнер и светская львица Анжелика Ревва считает, что данное видео Филлип Киркоров разместил на своей Instagram-странице, чтобы хоть как-то развеселить публику, заскучавшую на самоизоляции.

«Я всё это всерьёз не воспринимаю», – прокомментировала ситуацию жена Артура Пирожкова, в отличие от экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, который порекомендовал артисту извиниться за некорректный юмор. Генерал-полковник предложил поп-королю удалить неподобающее видео из социальных сетей, а также намекнул знаменитому исполнителю, что «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Жена комика добавила, что любит постить в stories микроблога весёлые видеоролики и ничего сверхъестественного в этом не видит. Всё это делается для хорошего настроения своих подписчиков и позитивных эмоций.