Адель выпустила эмоциональное видео по особенному поводу

15.06.2020, 10:22, Разное

Нажав на паузу в своей концертной и музыкальной деятельности, Адель практически перестала появляться на людях. Папарацци не удается сделать с ней снимки, сама она редко выкладывает что-то в Instagram – а посмотреть на нее после впечатляющих трансформаций хочется многим. Шанс появился сегодня, когда Адель появилась в ролике на YouTube-канале Grenfell United. Организация запустила виртуальную службу в режиме реального времени в память о 72 погибших в пожаре в башне Гренфелл-тауэр в Лондоне, который произошел три года назад. Адель не смогла остаться в стороне от этой инициативы и обратилась к зрителям. Получилось это у певицы эмоционально – она едва сдерживала слезы.

Привет, с вами Адель. Хочу передать каждому из вас свою любовь сегодня и хочу, чтобы вы знали, что я думаю о вас – и всегда думаю. Даже несмотря на то что нам приходится делать это сегодня виртуально, мне кажется, очень важно разделить скорбь на всех, вместе вспомнить ту ночь и оценить то влияние, которое она оказала на нас. А также вспомнить жизни тех, чей земной путь окончился в ту ночь. Думаю, такого подходящего времени, как в этом году, для того, чтобы по-настоящему проявить дух товарищества, сострадание, непредубежденность и настойчивость. Мы должны быть настойчивы для получения ответов. Решительны к действиям.

Адель также выразила сожаление, что не может встретиться с жителями того района и сотрудниками организации Grenfell United, но надеется, что сможет это сделать в четвертую годовщину. Адель давно поддерживает деятельность организации и даже встречалась в свое время женщинами благотворительной организации Hubb Community Kitchen, пережившими тот самый пожар. Компанию ей тогда составили Меган Маркл и принц Гарри.

Напомним, страшный пожар произошел 14 июня 2017 года в Северном Кенсингтоне, башне Гренфелл. Его причиной стала неисправная морозильная камера на четвертом этаж. Огонь начал очень быстро распространяться и 72 человека не успели спастись. Более 70 человек получили ожоги, 223-м удалось вовремя выбежать из 24-этажного здания и не пострадать. Этот пожар стал самым сильным в Великобритании после Второй мировой войны.