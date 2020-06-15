Скандалы: Обреченные на «Арбидол»

15.06.2020, 10:22, Разное

Кто и как не пропускает инновационные препараты на российский рынок

Эпидемия COVID 19 резко взвинтила спрос на противовирусные препараты. Поскольку вирус был новый и, соответственно, признанных способов лечения не существовало, шанс могли бы получить инновационные фирмы, которые часто оказываются более гибкими, чем фармгиганты. В выигрыше оказался бы потребитель, потому что возможность выбора — уже выигрыш. Но, к сожалению, в России фармацевтический рынок регулируется слишком жестко. И речь не только про действия государственных органов. В конце концов, контроль необходим, когда речь идет о здоровье людей. Но есть и неформальное регулирование рынка крупнейшими компаниями. «Новая газета» изучила, как оно устроено.

Один из самых надежных способов — контроль потребления потребителей через аптечные сети. Он может быть более эффективным, чем реклама и даже рекомендации врача.

Допустим, врач прописал вам препарат «А». Но фармацевт в аптеке сообщает, что прямо сейчас его в наличии нет, однако есть препарат «Б», «практически аналог». Какова вероятность того, что вы пойдете в другую аптеку в поисках препарата «А»? И уж тем более, если вы спросите «что-то от гриппа» и фармацевт твердо рекомендует вам препарат «Б», то вы ведь купите его, даже если запомнили препарат «А» по рекламе и слышали хорошие отзывы от знакомых?

«Аптечные сети давно устанавливают монополию на продажу тех препаратов, которые им проплачены производителем. Доходность продаж в наших аптеках для производителя катастрофически низкая. Проблема в том, что аптечные сети и дистрибьюторы в нашей стране слились в один монопольный конгломерат и диктуют производителям условия, по которым они будут выставлять препараты на прилавки. Раньше было довольно много самостоятельных аптек, не входящих в сети, а теперь их не сыщешь днем с огнем», — объясняет «Новой» доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Схема надежная, однако и прямой рекламы никто не отменял. Тем более в период эпидемии люди ажиотажно искали любую доступную информацию о лечении COVID 19 в СМИ и в соцесетях, а их критическое отношение к рекламе ослабло. Хочется ведь верить в чудо!

«Конечно, в выигрыше оказались те фармпроизводители, у которых есть препараты и в амбулаторном сегменте, и в стационарном, — продолжает Павел Воробьев. —

Сейчас, в «эпоху ковида» наблюдается, например, вакханалия с противовирусными препаратами, такими как «Арбидол», «Кагоцел» и другие.

Их реклама льется рекой при недоказанной эффективности, и именно их вам вручат в аптеке, именно их вам выдадут бесплатно врачи организаций здравоохранения. И уже никого не волнует их эффективность».

Соблюдение закона все же волнует надзорные органы, в частности Федеральную антимонопольную службу. Поэтому когда в январе 2020 года (вирус, напомним, еще не успел добраться до России) в эфире ведущих радиостанций появилась реклама «Арбидола», без обиняков сообщавшая, что препарат якобы «активен даже против коронавируса», ФАС возбудила дело. И компания «Отисифарм» получила предписание за то, что «на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл, относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса, выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению данного препарата».

Получив в глаз бревном, «Отисифарм» решила поискать соринку у конкурентов. Гендиректор производителя «Арбидола» Ольга Медникова обратилась в ФАС по поводу рекламы противовирусного препарата «Нобазит». Возможно, вы видели этот ролик, в котором стаи медицинских масок улетают из города. Гневное письмо Ольга Медникова написала и в «Национальную рекламную ассоциацию», мол, как вы могли допустить ролик в эфир. НРА и «Отисифарм» пока не ответили на редакционные запросы «Новой газеты».

При этом Ольга Медникова в конце мая опубликовала открытое письмо журналистам, смысл которого: вы должны писать о лечении коронавируса так, как подскажет вам наша компания: «Как ведущая российская фармацевтическая компания, мы готовы на еженедельной основе направлять вам подборку новых российских и международных исследований по теме COVID 19, которая будет подготовлена профессиональными сотрудниками компании, обладающими соответствующим медицинским образованием».

«Борьба на рекламном поприще идет с переменным успехом. Не так давно был скандал с рекламой «Арбидола». Теперь «Отисифарм» решил отыграться на том же поле с рекламой «Нобазита». Понятно, что в эпоху всеобщего маскобесия, такая фривольная реклама вызывает у ковидиотов изжогу. А я вот с завидным упрямством считаю, что всеобщее и повсеместное ношение масок не требуется, и мне реклама с улетающими масками понравилась. В ней нет никакого призыва, есть юмор», — говорит доктор медицинских наук Павел Воробьев.

Кстати, препарат «Нобазит» имеет интересную историю. Оригинальный препарат был разработан украинцами, а локализован ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» по заказу войсковой части 34435, то есть — Российской Федерации. Патенты на субстанцию и выпуск «Нобазита» в капсулах принадлежат государству. Это важно в условиях пандемии, когда страна должна быть обеспечена собственными антивирусными препаратами. Субстанция производится в России единственным производителем — Институтом проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН).

А права на выпуск «Нобазита» в форме таблеток принадлежат компании «Авексима», которой и адресует свои претензии производитель «Арбидола».

«Новые препараты в таких условиях, будь они трижды инновационными, попасть к потребителю практически не могут. Я нередко встречаю те или иные препараты в иностранных рекомендациях, в том числе отечественные или ставшие нам родными за десятилетия их использования. Но в России они подвергнуты остракизму. Продвигаются только препараты фармацевтических гигантов. Можно сказать — но у них хорошие препараты, а новые еще неизвестны? Увы, нажива идет не на качественных препаратах, а исключительно за счет, назовем условно, маркетинга, включая рекламу не последними лицами в руководстве государства.

Страдает от этого не только потребитель, страдает от такой политики все здравоохранение, которое не может рассчитывать на появление новых действенных препаратов в России: путь для них заказан», —

резюмирует доктор Воробьев.

Речь, конечно, далеко не только о противовирусных препаратах. С проблемами при выходе на российский рынок сталкиваются производители современных лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов, необходимых людям с хроническими, онкологическими заболеваниями. Если им придется получать «одобрение» у фармкомпаний, уже доминирующих на фармрынке, то шансов появления реального выбора у потребителя просто не останется.

Дарья Кобылкина