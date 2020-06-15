Скандалы: «Сделка века» от Виктора Нечаева

15.06.2020, 10:22, Разное

Как два вице-губернатора креслом губернатора Подмосковья торговали

Михаил Куржиямский, побывший заместителем губернатора в трёх регионах, задумал вернуться в политику. И сразу в большую: знакомые подсказали, что можно купить должность губернатора. Куржиямский захотел возглавить непременно Подмосковье вместо Андрея Воробьёва. Организовать сделку века вызвался бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев, уже отсидевший срок за мошенничество и вышедший по УДО. За свои услуги «решальщик» попросил 35 миллионов евро. Куржиямский согласился, но потом заподозрил, что его разводят, и обратился в ФСБ. При передаче денег Нечаева задержали и арестовали. Ему грозит новый уголовный срок, на этот раз вряд ли удастся выйти по УДО.

Если хочешь — то поверишь

Как опытный аппаратчик Куржиямский купился на явный развод с продажей должности губернатора Подмосковья? Ответ на этот вопрос могут дать детали биографии бывшего чиновника. Похоже, Куржиямский всегда мечтал стать князем или феодалом и управлять своими имениями и людьми. Но никто такой возможности ему не давал. Раздутые амбиции чиновника и жажда власти всякий раз ставили ему палки в колёса. Приходилось раз за разом менять места работы, а потом и вовсе уйти из большой политики.

Политическая карьера Куржиямского началась с управления спецпроектами «Единой России» и пресс-службой Совета Федерации. В 2005-м чиновник занял высокую должность заместителя губернатора Тверской области, но проработал недолго, успев оказаться в центре сразу нескольких скандалов.

Разделяй и властвуй

В Тверской области Куржиямский отвечал за внутреннюю политику, в первую очередь — за выборы в областной парламент, а точнее — за то, чтобы большинство там представляли лояльные губернатору депутаты. Чиновник взялся за дело с энтузиазмом. Подобрал кадры для парламента и сам баллотировался, чтобы лично руководить органом. Правда, не учёл интересов существовавшего в Твери городского отделения «Единой России» и рассорился с многими однопартийцами.

Затем Куржиямский, как утверждают СМИ, решил навести порядок в делах церковных, попытался заменить архиепископа Тверского и Кашинского Виктора на своего человека, но эту войну чиновник проиграл и рассорился с Церковью. После этого ему пришлось уйти из регионального правительства. Макиавеллизм, то есть политика грубой силы, снова подвёл Куржиямского. Но, кажется, это его снова ничему не научило.

Новое место, новые скандалы

Куржиямский перешёл в правительство другого региона — Ленинградской области. Туда его взяли, чтобы он поправил имидж губернатора. Но всё пошло по-старому: для начала чиновник рассорился с коллегами в правительстве, у которых были похожие полномочия — связи с общественностью и PR.

Затем пришлый пиарщик наворотил дел с журналистами Северной столицы. Для того чтобы улучшить имидж главы региона, он стал формировать пул дружественных СМИ и оказывать им поддержку, остальные посчитали себя дискриминируемыми и написали коллективную жалобу губернатору на комитет, возглавляемый Куржиямским.

Через некоторое время чиновник ушёл в отпуск и уволился. Без дела Куржиямский не остался: его старший коллега в Правительстве Ленинградской области Владимир Кириллов позвал знакомого работать в природоохранное ведомство — Росприроднадзор, который он тогда возглавил (как утверждают СМИ, в Ленобласти Куржиямский ранее тоже оказался благодаря Кириллову).

Природа скандала

Куржиямский стал главным пиарщиком Росприроднадзора. Благодаря или вопреки его стараниям ведомство не вылезало из публичных скандалов. Руководство постоянно критиковали за создание неквалифицированной команды: высокие посты в госучреждении занимали бывшие официант и уборщица кожно-венерологического диспансера. А один из советников главы ведомства — сенатор от Челябинской области Константин Цыбко — оказался в колонии строгого режима.

Куржиямский продержался в Росприроднадзоре около года и вернулся к знакомой игре в региональную политику: его снова назначили заместителем губернатора — на этот раз Липецкой области, которой тогда руководил давний знакомый Куржиямского — Олег Королёв. По утверждению Куржиямского, они знали друг друга 20 лет.

Куржиямского не оставляло желание порулить и всё перестроить по своему видению. Он снова взялся за реформы PR-систем, уже сложившихся в региональной власти.

Но, похоже, чиновник снова перегнул палку. Он только начал, а его уже отправили в «двухмесячную командировку», вслед за которой последовало увольнение. По данным местных СМИ, Куржиямский успел запомниться в регионе только организацией пафосного слёта «Молодой гвардии».

Если очень хочется — значит, возможно

Кажется, Куржиямскому всегда хотелось управлять всем самому. Сидя в кресле заместителя губернатора — то есть главного исполнителя, он явно пытался играть роль первого лица, принимающего решения. Куржиямский отучился в Высшей школе международного бизнеса и Дипломатической академии МИД РФ и десять лет занимался политикой, готовил выборы и проводил реформы, даже издал практическое руководство для политологов и журналистов «Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга».

Человек с таким бэкграундом, казалось бы, не мог просто купиться на предложение «купить» должность губернатора Подмосковья. Сделка изначально выглядела фантастически, а то и сказочно. Такие «продажи» остались далеко в прошлом, где-то в девяностых, максимум — самом начале нулевых. Но сгустившееся желание власти не развеял даже богатый политический опыт. А свои ошибки так ничему и не научили.

Андрей Дубровский