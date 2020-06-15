В “Белгазпромбанке”, которым руководил соперник Лукашенко на президентских выборах, вводят временную администрацию

15.06.2020, 10:22, Новости дня

Национальный банк Беларуси (НББ) с 15 июня вводит временную администрацию в “Белгазпромбанке”. Пост главы правления в банке почти 20 лет занимал Виктор Бабарико, претендент на пост президента. Он ушел из банка в мае в связи с участием в избирательной кампании.

Руководителем временной администрации по управлению ОАО “Белгазпромбанк” назначена Надежда Ермакова, полномочия правления банка на период действия временной администрации приостановлены.

Такое решение Нацбанк принял на основании уголовных дел, которые ранее были возбуждены в отношении должностных лиц банка по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов.

Накануне в эфире государственного телеканала “Беларусь 1” заявили, что в ходе обысков в банке изъяли около 150 картин общей стоимостью $20 миллионов. Ведущий гостелеканала утверждал, что картины планировалось вывезти из страны. В то же время он не сообщил, какие именно произведения искусства были приобщены к делу и кто именно пытался их вывезти.

В сюжете показали кадры корпоративной коллекции “Белгазпромбанка”, которые были обозначены как “оперативная съемка”. Среди картин были упомянуты “Зеленый пейзаж” Марка Шагала и “Ева” Хаима Сутина. Работы Шагала и Сутина банк приобрел на аукционе Sotheby’s в 2013 году, с тех пор они находятся в его коллекции.

Кроме того, в эфире “Беларусь 1” заявили, что власти намерены обнародовать “факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела” в связи с делом “Белгазпромбанка”.

“За всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела”, – заявили в эфире государственного телеканала “Беларусь 1”.

11 июня в Беларуси задержали 15 бывших и действующих сотрудников “Белгазпромбанка”, который раньше возглавлял Виктор Бабарико – соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.

Комитет государственного контроля страны считает, что внутри “Белгазпромбанка” существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы “есть убедительные доказательства” причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000-го по 2020 год.

12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы “Белгазпромбанка”. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.