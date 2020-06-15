 

Суд выносит приговор Полу Уилану

15.06.2020, 10:22, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМосковский городской суд сегодня огласит приговор по обвинению в шпионаже гражданину США, Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану. В суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили в пресс-службе суда. Официально фабулу дела следствие не раскрывает.

На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для него 18 лет колонии строгого режима. Это почти максимальный срок – статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Уилан в последнем слове заявил о своей невиновности. Он и его защита настаивают на оправдательном приговоре.

48-летний Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2019 года. Из-за того, что его дело проходит по статье о шпионаже, заседания идут в закрытом режиме.

Газета Washington Post писала, что Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке – в 2004 и 2006 годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган: она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому КамАЗу. Его родные утверждали, что в Россию он ездил на свадьбу.

При задержании у американца нашли флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что там “открытая информация культурного значения” и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карту, адвокаты журналистам не рассказывали.

В последнем слове в суде 25 мая американец еще раз заявил о своей невиновности и попросил его оправдать. Ранее свое уголовное преследование Уилан назвал “абсурдным политическим похищением”.

Посольство США в России заявило, что “тайный суд над Уиланом – насмешка над правосудием”, а посол США в РФ Джон Салливан подчеркнул, что “процесс, идущий за закрытыми дверями, лишен всякой легитимности: он непрозрачен, несправедлив и небеспристрастен”.

 

 



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