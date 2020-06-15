Ученые объяснили похолодание в Антарктиде

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15.06.2020, 10:17, Разное

Американские исследователи исследовали температурные изменения в поверхностных водах Южного океана. Специалистам Массачусетского технологического института удалось объяснить причины похолодания в Антарктиде.
Несмотря на ранее высказанные прогнозы о нагреве верхних слоев воды, их температура в данной зоне, в отличие от остальных регионов и участков Земли, понижается. Как удалось выяснить исследователям, виной тому не являются выбросы парниковых газов и западных ветров с северных областей Антарктиды. Ответ удалось получить благодаря серии экспериментов с климатической моделью и расчётами увеличения количества талых вод вокруг Южного полюса.

Из-за растаявших вековых запасов льда поверхностные воды охлаждаются, что также снижает солёность и расширяет ледовый покров. Дальнейшие исследования помогут дать более точный прогноз относительно будущих погодных условий на планете.

Согласно работам климатологов, уже сейчас на высоте около 80 километров над Землей температура в регионе над Антарктидой понизилась на 50 градусов, чем было ранее, до минус 140 градусов. По предположениям специалистов, такая тенденция свойственна процессам развития ледникового периода, который в прошлом планеты наблюдался не раз.



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