Звезда “Папиных дочек” Мельникова предстала в новом образе: Как подросток

15.06.2020, 10:16, Разное

После рождения второго

ребенка Дарья Мельникова сделала короткую стрижку и начала зачесывать волосы на

мужской манер. Поклонники даже сравнивали звезду “Папиных дочек” с лидером

группы “Ленинград” Сергеем Шнуровым, дескать, у знаменитостей одинаковые прически.

Надо сказать, что

Мельникова на сравнение со скандальным артистом не обижалась. Дарья признавала,

что иногда выглядит неженственно.

Между тем на днях

звезда семейного ситкома смогла удивить фанатов. Актриса опубликовала свежее

фото в соцсетях. В кадре она позирует с длинными косами.

Интернет-обыватели долго

гадали, откуда у артистки сериала “Папины дочки” взялись роскошные русые

локоны. Многие поклонники решили, что Дарья Мельникова примерила парик или сделала

наращивание.

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Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh) 13 Июн 2020 в 5:36 PDT

“Самоизоляция, волосы растут за неделю (здесь

и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Прям как подросток”, “Волосы класс))

подскажи, с такой длиной, как у тебя была, это микрокапсулы?) Тоже думаю об

этом”, “А я обомлела от кос)))) и потом только на кулон посмотрела”, “Тебе идут

длинные волосы”, “Ой,ну все это предел моего сердечка, от такой красоты”, –

комментируют фото поклонники Дарьи Мельниковой.