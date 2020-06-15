 

“Крот” травмировал нервную систему – сын упек Бари Алибасова в больницу

15.06.2020, 10:16, Разное

Представитель Бари Алибасова несколько раз появлялся в доме, где живет музыкант, однако дверь ему никто не открыл. На телефонные звонки продюсер также не отвечает. Пиар-директор опасается за здоровье Алибасова. По мнению помощника, Бари Каримовича увез из дома сын.

В причастности Алибасова-младшего к исчезновению музыканта уверены Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга. Последняя знает, что Бари Каримовичу приезжали медики и ставили капельницу и, скорее всего, отвезли его в больницу. Причиной плохого самочувствия продюсера может быть употребление алкоголя, предположила Ольга.

Сын Алибасова переживает за здоровье отца. Корреспондентам передачи “Ты не поверишь!” он рассказал, что в последнее время Бари Каримович вел себя крайне странно. Продюсер мог позвонить сыну 10 раз за один час. Якобы у музыканта начинаются провалы в памяти.

“Я за его мозги опасаюсь – “Крот” сильно травмировал нервную систему”, – признался Алибасов-младший.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2018 в 1:30 PST

Некоторые уже не верят в происходящее, ведь ровно год назад Алибасов уже разыграл спектакль. В июне 2019 года музыкант рассказал, что едва выжил после того, как нечаянно выпил средство для прочистки труб “Крот”. Позже выяснилось, что это неправда. Музыкант придумал эту историю, чтобы привлечь к себе внимание.



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