В новом департаменте Нацполиции работают три человека из подразделения “Альфа”

15.06.2020, 10:10, Новости дня

В новом департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции, который создали работают три человека из подразделения “Альфы”. Об этом “Бабелю” рассказал координатор создания департамента Олег Козловский.

Руководитель департамента – бывший сотрудник “Альфы” 40-летний Евгений Макаров. С 2014 года он служил в зоне АТО под Славянском, был легко ранен. Также Макаров принимал участие в операциях в Луганской области. После этого работал на различных должностях в структуре СБУ. В 2018-м он перешел в Нацполицию, где работал в департаменте оперативной поддержки вместе с Козловским, после чего возглавил Департамент защиты интересов общества и государства.

Также в департаменте есть и бывшие работники управления по борьбе с экономической преступностью, которое ликвидировали в сентября 2019 года, отметил источник издания в Нацполиции.

Он уточнил, что претенденты на работу в новой структуре должны пройти полиграф, собеседование и тестирование на знание законодательства.

В конце мая в Национальной полиции Украины появился департамент защиты интересов общества и государства. В Нацполиции обосновали образование новой структуры “необходимостью внедрения системного подхода на функциональном и организационном уровнях с целью противодействия угрозам, которые посягают на интересы общества и государства”.

В сентябре 2019 года правительство расформировало департамент защиты экономики Нацполиции. “УБЭП – все. Ушел в историю. Полицейские не должны больше вмешиваться в деятельность бизнеса”, – заявили тогда в правительстве.

Вместо департамента защиты экономики должны были создать отдельное ведомство – Бюро финансовых расследований. За соответствующий проект закона Верховная Рада проголосовала в первом чтении в октябре, но в январе, как сообщается на сайте парламента, депутаты проект отклонили.