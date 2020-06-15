 

В Киеве мужчина мешал спасателям, прибывшим тушить квартиру, а затем выпрыгнул с третьего этажа

15.06.2020, 10:10, Новости дня

14 июня на улице Михайловской в Киеве с третьего этажа дома, где начался пожар, выпрыгнул мужчина, который перед этим не давал работать прибывшим пожарным. Об этом проинформировало Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

“Было установлено, что на третьем этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что представляло прямую угрозу жизни пожарных, и наконец просто выпрыгнул с балкона”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавшего передали медикам, его сопровождали сотрудники полиции.

“Пожар был… ликвидирован на площади 15 м². Во время тушения пожара в квартире был обнаружен труп женского пола. (…) Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы”, – рассказали в ведомстве.

Telegram-канал Teza опубликовал видео (18+) произошедшего. На ролике видно, что мужчина без одежды прыгнул вниз, когда в окно балкона начали заливать воду.

По информации Teza, выпрыгнувшим мужчиной оказался гражданин Германии, который снимал квартиру. Он в больнице.

У женщины, чье тело обнаружили в кровати в горевшей квартире, якобы были многочисленные ножевые ранения. Она украинка 1992 года рождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Вылечившемуся от коронавируса американцу выставили счет на 1 млн долларов

07.05 / Чиновников из Александровска обвиняют в незаконной рыбалке

24.04 / В Италии четвертый день подряд снижается количество активных случаев коронавируса

04.06 / Компания Dyson полностью раскрыл свой электрокар

17.04 / Эколог Берзина: Пожары – результат безответственности конкретных граждан. Посадите, наконец, кого-нибудь!

13.04 / В Москве отменили салют в честь освобождения Вены

16.04 / В МВФ готовы увеличить размер помощи Украине

27.05 / В РФ предсказали «спячку» коронавируса

13.04 / За хищение более 42 миллионов рублей управдому грозит до 10 лет тюрьмы

07.01 / При пожаре в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области погибли трое детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска