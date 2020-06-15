Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» дебютировала в роли ведущей детского КВН

15.06.2020, 10:09, Разное

Юлия Михалкова, бывшая звезда «Уральских пельменей», стала соведущей детского КВН. Актриса отмечает, что подобных проектов на телевидении очень мало.

На своей странице в Instagram Юлия Михалкова рассказала, что стала ведущей детского КВН. Она сообщила, что ее поклонники считают, что детский КВН наигранный, много людей думает, что это похоже на кинофильм, где дети представляют актеров.

Также актриса написала, что КВН – живой процесс и это не кино. Юлия Михалкова заявила, что выступать будут самые талантливые дети в России, они прошли отбор на международном фестивале в Анапе. Далее они самостоятельно сочиняли шутки и долго репетировали, могли даже не спать ночью, чтобы быть лучшими.

Знаменитость отмечает, что эфир будет настоящим. Там все увидят и радость победы, и слезы, и восторг. Юлия Михалкова признается, что подобных проектов на телевидении довольно мало, потому детский КВН только порадует телезрителей.