Спортивная Ferrari разбилась в центре Москвы

15.06.2020, 10:08, Новости дня

Спортивная машина Ferrari в ночь на понедельник попала в ДТП в центре Москвы.

«Автомобиль Ferrari наехал на препятствие на Пресненской набережной. Пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Подробности инцидента в ведомстве прояснить отказались.

Какая именно модель Ferrari участвовала в аварии, также не уточняется.

Отметим, что новые Ferrari в РФ можно купить от 17-18 млн рублей, подержанные – согласно популярным сайтам о продаже авто – от 4-5 млн рублей за машину выпуска начала 2000-х.