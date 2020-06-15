 

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в продаже секретных данных Китаю

15.06.2020, 9:53, Новости дня

Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Митько находится под домашним арестом с февраля этого года. Недавно ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – цитирует РИА «Новости» Павлова.

78-летнего ученого обвиняют в передаче материалов, составляющих гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай. 

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении», – добавил Павлов.

На время предварительного следствия ученому установили судом домашний арест до 10 октября. 

По данным ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько является капитаном 1 ранга запаса, начальником кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. 

Митько служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы – командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки, а также является членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии и академиком Российской академии естественных наук. 

Вместе с тем Митико является президентом региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.



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