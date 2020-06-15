 

Киев заявил об аппарате ИВЛ для Минских соглашений и пообещал Донбассу «в тысячу раз больше прав»

15.06.2020, 9:48, Новости дня

Жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я могу гарантировать на 100%, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», – пообещал Кулеба в интервью «Укринформ».

Он назвал другие альтернативы, которые существуют для Донбасса на Украине помимо «особого статуса». В частности, по его словам, реформа децентрализации наделяет широкими полномочиями общины и «реально возвращает власть на места». 

В рамках этой реформы Донецк и Луганск могут получить «гораздо больше полномочий», чем они имели до 2014 года, подчеркнул Кулеба. 

Также глава украинского МИД не согласился с заявлениями РФ о том, что Украина не выполняет условия минских договоренностей по Донбассу. По его словам, Киев ничего не нарушает, а «все партнеры видят и признают», что деятельность украинской стороны «конструктивная».

«Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», – отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что он открыт для общения с российским коллегой Сергеем Лавровым, если это поможет решить кризис на Донбассе.



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