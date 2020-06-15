Модель Tagaz Aquila превратилась в электрокар

15.06.2020, 9:45, Новости дня

Известный французский бренд MPM Motors объявил о начале эксперимента, заключающегося вы выпуске собственного электрокара на базе Erelis.

В свою очередь, по внешнему виду данный экземпляр имеет полное сходство с Tagaz Aquila. Пользователям уже доступны изображения данного транспортного средства, на выпуск которого инженерам понадобился месяц. Известно, что новинка получила электрическую установку с мощностью 136 л.с. На полном заряде аккумулятора запас хода достигает порядка 300 километров.

Динамика хода электрокара не анонсирована производителем. Вместе с тем доработка коснулась не только технической части, но и некоторых элементов кузова, благодаря чему транспортное средство выглядит более надежным и безопасным.