 

Segway начала создание двухместного электрокара

15.06.2020, 9:45, Новости дня

Компания Segway объявила о старте сотрудничества с концерном General Motors в рамках осуществления очередного проекта под названием P.U.M.A.

В свою очередь, новинка будет представлять собой уникальное транспортное средство, базой для которого выступает обыкновенный самокат. Вместе с тем на выбранную платформу применят двухместную кабину, тогда как модель получит всего два колеса. Разработчики убеждены в том, что для осуществления планов будет достаточно такой конструкции для легкого маневрирования в крупном городе.

Электрическая модель может разместить до двух людей, тогда как предельная скорость составит порядка 55 км в час. Запас хода имеет аналогичный показатель, тогда как на полный заряд уйдет до 30 минут. Старт продаж нового компактного электрокара может состояться в течение ближайших нескольких лет.



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