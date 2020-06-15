Исследователи обнаружили новую уязвимость рака

15.06.2020, 9:30, Разное

В результате исследований специалисты обнаружили новую уязвимость рака. Работу провели американские эксперты из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Ученые узнали, что белок, который отвечает за генетические изменения, связан с разными видами рака, но он также может стать ключом к результативной и целевой терапии. Из работы следует, что геномная нестабильность, которая индуцируется белком АРОВЕСЗА, показывает раньше неведомую чувствительность в раковых клетках.

Для понимания роли АРОВЕСЗА в развитии новообразования и выявления нужной уязвимости исследователи создали анализ, чтобы измерить активность гена в РНК-редактировании в клетках рака. Воспользовавшись мутацией РНК в важных точках, обнаруженных по АРОВЕСЗА-позитивным опухолям, исследователи создали анализ с применением капельной цифровой ПЦР и показали его применение к клиническим образцам от людей с онкологическими заболеваниями.