 

Германия раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»

15.06.2020, 9:30, Новости дня

Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока – 2», такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС, считают в МИД Германии.

В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США, сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

«Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС», – сообщил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.

При этом он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.

Напомним, 4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа. 



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