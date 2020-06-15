 

Многие поклонники Яны Поплавской не знали о том, что она уже давно бабушка

15.06.2020, 9:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Яна Поплавская показала редкое фото 34-летнего сына Клима с женой Женей и внучкой Варей. Многие поклонники актрисы очень удивились, так как не знали о том, что она уже давно стала бабушкой.
Старший сын Яны Поплавской во время карантина второй раз женился на своей первой жене. Артистка шутит, что имя Женя является «частью их семейной истории». Режиссер со своей избранницей первый раз официально зарегистрировали отношения в 2015 году, но спустя три года заявили о разводе. В этом году пара решила дать друг другу еще один шанс.

Актриса написала, что она взрослела вместе со своим сыном Климом и будет идти рядом всю жизнь, разделяя радости и беды. Подписчики поинтересовались, почему она никогда не говорила о том, что стала бабушкой. Оказалось, что Варя – дочь Евгении Поплавской от первого брака. Знаменитость написала, что получила уже «готовую внучку», от чего их семейные узы стали только крепче и трогательнее.

До момента признания Яны Поплавской в комментариях подписчики написали, что Варя очень похожа на бабушку. Многие восхитились семьей Клима и пожелали им огромного счастья. Некоторым поклонникам не верилось в то, что у актрисы уже такие взрослые дети.



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