Медэксперт признал смерть Рэйшарда Брукса в Атланте убийством

15.06.2020, 9:25, Новости дня

Медэксперт округа Фултон в штате Джорджия признал убийством гибель Рэйшарда Брукса у ресторана быстрого питания в Атланте в пятницу вечером.

Брукс сначала сотрудничал с полицейскими и согласился сдать тест на трезвость, но затем стал бороться с ними, когда они попытались арестовать его, и убежал. Вскрытие показало, что Бруксу дважды выстрелили в спину и он умер от повреждения органов и потери крови.

Полицейский Гаррет Ролф был уволен, а начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. Второй офицер, Девин Броснан, отправлен в административный отпуск.

Окружной прокурор Фултона Пол Говард заявил CNN, что его офис позднее на этой неделе решит вопрос о целесообразности предъявления обвинений Ролфу.

«Судя по всему, [Брукс] не представлял ни для кого угрозы, поэтому то, что все закончилось его смертью, просто кажется неразумным», – сказал Ховард.

«Если этот выстрел был сделан не для того, чтобы спасти жизнь офицера или чтобы не допустить нанесения травмы ему или другим, то тогда эта стрельба не оправдана», – добавил он.

Шилдс ушла в отставку в субботу, когда расследование инцидента только началось.

«Я служила с некоторыми из лучших мужчин и женщин в департаменте полиции Атланты. Из глубокой и неизменной любви к этому городу и этому департаменту я решила уйти с поста начальника полиции, – заявила она. – Пришло время, когда город должен двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат»

Записи с видеорегистратора в машине полиции и с нательных камер полицейских показывают, что 27-летний Брукс спит в своей машине, заблокировав подъезд к ресторану быстрого питания Wendy’s.

Ролфу потребовалось несколько секунд, чтобы разбудить Брукса. На записи видно, что сначала они ведут приветливую беседу, но Брукс, похоже, не знает, в каком городе он находится и о каком ресторане идет речь. В какой-то момент Брукс говорит полицейскому: «Я знаю, что вы просто делаете свою работу».

Когда прибывает второй офицер, Девин Броснан, Брукс не проходит дыхательный тест на алкоголь, его пытаются заковать в наручники, а он, похоже, сопротивляется аресту.

Полицейские валят его на землю, требуя, чтобы он прекратил драться, и предупреждают Брукса, что применят к нему электрошокер. Похоже, что Брукс выхватил электрошокер у одного из полицейских, направил его на них и попытался убежать. Ролф открыл огонь, слышны три выстрела, и Брукс падает на землю.

Коллеги-полицейские попытались успокоить Ролфа, пока врачи оказывали Бруксу экстренную помощь. Он был объявлен мертвым в больнице.

Инцидент вызвал протесты в Атланте, которые продолжались всю субботу. Они начались как мирные акции, но переросли в насилие. Демонстранты попытались заблокировать крупную автомагистраль, а ресторан Wendy’s, у которого стреляли в Брукса, был сожжен.

Власти арестовали 36 человек, а полиция разыскивает человека, устроившего пожар.

Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что он будет добиваться, чтобы Ролфу предъявили обвинения в «неоправданном применении смертоносной силы, что равносильно убийству».

«Нельзя говорить, что электрошокер – это не летальное оружие, но потом, когда его хватает афроамериканцец и убегает с ним, оно тут же становится летальным, из-за чего нужно выпустить в человека обойму», – заявил Стюарт.

Однако единственный афроамериканец в Сенате США, Тим Скотт из Южной Каролины, считает, что необходимо получить ответы на ряд вопросов.

«Вопрос в том, что должен был сделать полицейский, когда подозреваемый направил на него электрошокер?» – заявил сенатор.

Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Скотт добавил, что инцидент в Атланте, «несомненно, гораздо менее ясен, чем те, которые мы видели в случае Джорджа Флойда и нескольких других в разных районах страны».

Гибель Брукса произошла в тот момент, когда страна пытается решить проблему обращения полиции с афроамериканцами, которых подозревают в относительно незначительных правонарушениях.

Многие американцы сочли смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае последней каплей в серии нескольких подобных инцидентов.

Флойд, которого подозревали в использовании поддельной купюры в 20 долларов, умер, после того как полицейский прижал его шею коленом к земле. Его смерть привела к маршам протеста почти во всех крупных городах США и в нескольких европейских столицах.