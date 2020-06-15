Областной суд поставит точку в деле о “мальчике на гречке”

15.06.2020, 9:22, Новости дня

В Омской области суд поставит точку в громком деле Алины Юмашевой и Сергея Казакова. Напомним, родители издевались над ребенком, заставляя его часами стоять на коленях на гречке. В итоге мать приговорили к 1,5 годам в колонии общего режима, а отчима — к 4,5. Однако обвиняемые не согласились с вердиктом и подали апелляцию, передает ГТРК "Иртыш".

По информации СК, мальчика жестоко наказывали за любую провинность. Его систематически ставили на гречку, избивали и не кормили. Истязательства продолжались несколько месяцев. Вина была доказана благодаря видеозаписям, снятым отчимом Сергеем Казаковым. Окончательное решение по этому делу суд примет сегодня.

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ГТРК "Иртыш"