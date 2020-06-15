 

Необычный гол Андрея Свечникова попал в тройку лучших в НХЛ

15.06.2020, 9:22, Новости дня

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников стал одним из лауреатов голосования болельщиков в номинации "Лучший гол сезона". За шайбу россиянина, которую он отправил в ворота "Калгари Флеймз", проголосовали 20% фанатов хоккея.

Интересно, что победу в голосовании одержал не нападающий или защитник, а… голкипер! Финский вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне, поразивший ворота "Чикаго Блэк Хоукс" броском через всю площадку, получил в голосовании 42,3% голосов, сообщает Чемпионат.Com. Вторым стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, отличившийся в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" (25% голосов).



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