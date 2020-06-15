Ученого из Петербурга подозревают в продаже секретной информации китайским спецслужбам

15.06.2020, 9:18, Новости дня

Петербургскому ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения “Команда 29” Иван Павлов.

Ранее о деле 78-летнего Митько не сообщалось, однако Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил его под домашний арест еще в феврале 2020 года. Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.

По версии следствия, Митько передал материалы, содержащие государственную тайну, спецслужбам Китая во время своей поездки в страну. Источник “Интерфакса” рассказал, что информация, которую ученый якобы передал в Китай, касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Китайские агенты, по версии ФСБ, просили Митько собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок, ученый якобы согласился это делать в обмен на денежное вознаграждение, пишет “Медуза”. Следствие утверждает, что Митько собирал материалы по шпионскому заданию в период с марта 2017-го по март 2018 года.

Павлов отметил, что речь идет о документе, который нашли в багаже ученого при вылете в Китай. Он действительно касался характеристик различных подводных лодок, но Митько утверждает, что взял эти данные из открытых источников, чтобы использовать во время лекций.

По словам адвоката, в документах следствия не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый. “Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности”, – сказал Павлов.

Сам ученый вину не признает. 5 июня домашний арест Митько продлили до 10 октября.

Валерий Митько – капитан 1 ранга запаса. С 1963 по 1994 год он служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. Занимает должность президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, которая занимается научным обоснованием содержания Арктической доктрины России “как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации”.

С 2016 года Митько преподает в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашенного профессора. Как рассказала жена ученого, он дважды в год ездил в Китай с лекциями по гидрофизике.

Ранее Московский районный суд Твери согласился отпустить по УДО бывшего сотрудника ЦНИИмаша Владимира Лапыгина, осужденного на семь лет колонии по обвинению в госизмене.