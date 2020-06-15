Уругвайская актриса Наталия Орейро подала документы на гражданство России

15.06.2020, 9:18, Новости дня

Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро подала документы на оформление гражданства России.

“Однажды я пошла в посольство [России в Аргентине] по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении”, – сказала Орейро.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала “Вечерний Ургант”.

“Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство”, – подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. “На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие”, – рассказала певица.

Наталия Орейро известна по роли в аргентинском телесериале “Дикий ангел”. Кроме того, она записала четыре студийных альбома. С 2001 года Орейро регулярно посещает с гастролями Россию.