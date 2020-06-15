 

ПФР призывает жителей России поспешить с подачей заявлений для получения “антикризисных” 10 тысяч на детей

15.06.2020, 9:09, Разное

В Пенсионном фонде РФ сообщают, что продолжается приём заявлений для получения антикризисных 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет включительно. Примечательно, что единовременную выплату такие семьи могут получить в период от 3 до 14 дней.
Специалисты ПФР просят россиян не затягивать с подачей заявки на одноразовые выплаты, хотя время ещё есть до 1 октября, именно до этого периода можно обратиться за единовременной помощью. Соцработники подстраховываются, если, к примеру, будут выявлены ошибки, чтобы граждане смогли повторно подать более корректное заявление.

Подать заявление на антикризисную помощь можно на портале государственных услуг либо обратиться в ближайшее отделение данного ведомства. Первые единовременные пособия семьи с детьми уже получили в июне. Также в Пенсионном фонде РФ принимают заявки на денежную помощь для детей до трёх лет, здесь говорится о другой сумме: 5 тысяч рублей ежемесячно, но деньги выдают лишь за апрель, май и июнь.



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