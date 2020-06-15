 

Выпуск дебетовых карт и допуск к колл-центру банков могут сделать платным

15.06.2020, 9:08, Новости дня

Российские банки могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру после ограничения эквайринговых комиссий, говорится в письме Ассоциации банков РФ (АБР) на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В связи с эпидемией коронавируса в РФ ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничил эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а с 1 июня по 30 сентября – банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

Такие шаги, по самым скромным оценкам, приведут к недополучению до 30 сентября 2020 года банками-эквайерами доходов в размере порядка 2 млрд рублей, и банками-эмитентами – порядка 10 млрд рублей, считают в ассоциации, передает РИА «Новости».

«С одной стороны, дальнейшее снижение эквайринговых комиссий может снизить издержки торговых предприятий и увеличить их свободные средства и прибыльность торгового бизнеса», – указали авторы письма на положительный эффект их регулирования.

«С другой стороны, это приведет к существенному снижению стимулов для использования безналичных способов оплаты, так как банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, пользование платежными приложениями, доступ к колл-центру, а также сократить или отменить программы лояльности, так как сегодня данные статьи расходов субсидируются за счет межбанковских комиссий», – опасаются в ассоциации.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Парикмахерская на орбите: как стригутся космонавты

28.04 / Кладбища в поминальные дни посетили 13 тыс. украинцев, а не 5–7 млн, как в прошлые годы – Минрегион

15.05 / Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

30.04 / Искусственный интеллект помогает диагностам выявлять COPVID-пневмонию

09.06 / В России за время эпидемии коронавируса умерли более 6 тысяч человек

12.06 / Шарий рассказал о российском гражданстве украинского журналиста Казарина

01.05 / Губернатор Подмосковья ввел «масочный режим» в регионе

10.05 / Дату начала ЕГЭ решили оставить прежней

13.04 / Страшная статистика смертей: пандемия изменила мир

24.04 / Шойгу заявил о создании 17 отрядов для помощи регионам в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска