Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери

15.06.2020, 9:06, Разное

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович признался, что все время вспоминает о дочери. Если о ней заходит речь, то сдержать слезы не получается. Более того, родители живут в месте, где все напоминает о певице – в трехэтажном загородном доме.

Недавно отец знаменитости достроил балкон и веранду. Владимир Борисович начал эти работы еще при жизни Жанны. Избавляться от вещей, которые принадлежали певице, родители не хотят. Прятать то, что дарили поклонники, они тоже не станут.

Владимир Борисович даже хотел сделать музей в квартире, где жила его дочь, однако отказался от этой идеи, поскольку посчитал, что он там не будет смотреться. “Не рентабельно это все”, – сказал отец певицы.

Мужчина появляется на могиле дочери один раз в месяц. Однако мама Жанны ходит на кладбище каждый день и плачет. Певица похоронена недалеко от дома родителей. Можно дойти до того места всего за 15 минут. “Время не лечит, что бы мне ни говорили”, – сказал Владимир Борисович.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Ноя 2018 в 6:31 PST

Напомним, недавно отец Жанны Фриске прокомментировал новость о романе дочери с участником группы “Иванушки International” Кириллом Андреевым. Ранее общественности не было известно, что певица встречалась с ним. “Иванушку” уже обвиняют в грязном пиаре.