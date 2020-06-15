Ты – животное! – Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах

15.06.2020, 9:06, Разное

Скандал разразился после того, как рэперы Джиган, Тимати и блогер Дима Милохин представили клип на песню “Хавчик”. В нем знаменитости высмеяли не только злоключения Джигана, но и весь отечественный шоу-бизнес. Досталось и Ксении Собчак. Так, Тимати исполнил: “Я заморочился неслабо и поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба”.

А еще рэпер произнес такую фразу: “И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску”. Также были показаны пикантные кадры с участием Тимати и Ксении Собчак. Гламурная ведущая не замедлила с реакцией. У себя в телеграм-канале она написала, что “парень рехнулся”.

“Господи🙈🙈🙈 не верю что Тимати до этого опустился….. эти кадры – всем известно – ИЗ КЛИПА потанцуй со мной, где мы пародировали слитое в интернет порно Пэрис Хилтон. Да, да – я уже тогда любила стеб и пародии -просто вы этого не помните. На сьемочной площадке было примерно человек 20,включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох. Совсем парень рехнулся…. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)” – высказалась Ксения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Июн 2020 в 8:00 PDT

Тимати не оставил без внимания комментарий телеведущей. У себя на официальной страничке в социальной сети “Инстаграм” рэпер буквально набросился Ксению Собчак. Он зло посмеялся над ней, заявив, что под словами “пилю доску” имел в виду тот момент, когда пилил доску для серфинга в прямом эфире с Настей Ивлеевой, а не то, что подумала Собчак. “А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Оказалось, изи-изи. Я прям ждал, ну когда же? Дно пробьет и… Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схвала приманку. Порно. Тебе на детских праздниках Бабу Ягу играть в самый раз б***” – начал свою разгромную речь Тимати.

Далее он признался, что долго не отвечал на уколы Ксении. “Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно – девочка и тд. Но потом понял, что ты не девочка ни х**. Ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?” – задал риторический вопрос Тимати.

Затем он отметил, что Ксения даже не извинилась за свой пассаж, а все потому, что ей терять нечего, ведь больших рекламных контрактов, по мнению рэпера, у нее нет. “Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю”, – угрожающе завершил свой разгромную речь у всех на глазах Тимати. Отметим, что пока Ксения Собчак на это ему ничего не ответила.