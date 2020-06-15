 

Боевики ИГИЛ напали на деревню в Ираке, погибло шесть человек

15.06.2020, 9:04, Новости дня

В восточной провинции Ирака Дияла боевики ИГИЛ вечером 13 июня напали на деревню, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местную полицию.

В результате нападения погибло шесть человек, еще шестеро были ранены. Были ли жертвы среди боевиков, не сообщается.

На следующий день силы безопасности начали операцию по поиску террористов в указанном районе.

Агентство пишет, что в последние месяцы боевики усилили атаки, особенно в районе между Киркуком, Салахуддином на севере и Диялой на востоке. Этот участок называют “треугольник смерти”.

В 2017 году Ирак объявил о победе над ИГИЛ, вернув себе всю свою территорию – около трети территории страны – на которую боевики вторглись в 2014 году.

Однако террористическая группировка по-прежнему существует, спящие ячейки в Ираке периодически совершают нападения.

Террористическая организация “Исламское государство” (ИГИЛ) была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

В 2019 году после убийства лидера группировки Абу Бакра Аль-Багдади в Госдепе отмечали, что ИГИЛ все равно остается растущей угрозой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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