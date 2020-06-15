 

За сутки в Украине коронавирус выявили у 656 человек – на восемь случаев больше, чем накануне

15.06.2020, 9:04, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на восемь случаев больше, чем накануне.

Умерло за этот период 12 человек, выздоровело 171

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стали 901 человек, выздоровело 14 253.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1423;
Волынская область – 1438;
Днепропетровская область – 998;
Донецкая область – 334;
Житомирская область – 1087;
Закарпатская область – 1680;
Запорожская область – 529;
Ивано-Франковская область – 1766;
Киев – 3957;
Киевская область – 2024;
Кировоградская область – 586;
Луганская область – 57;
Львовская область – 2933;
Николаевская область – 321;
Одесская область – 1117;
Полтавская область – 278;
Ровенская область – 2369;
Сумская область – 227;
Тернопольская область – 1467;
Харьковская область – 1542;
Херсонская область – 183;
Хмельницкая область – 559;
Черкасская область – 552;
Черновицкая область – 3959;
Черниговская область – 424.

Таким образом ни одного нового случая заражения не зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Лидером по распространению коронавируса остается Львовская область – там зафиксировано 136 новых случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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