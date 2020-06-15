Наталья Орейро хочет получить российское гражданство

15.06.2020, 8:53, Разное

В одном из интервью Наталья Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России. По словам уругвайской певицы, такая идея пришла к ней после того, как она стала гостьей шоу Ивана Урганта.

Ведущий первого канала сказал Наталье Орейро, что она «среди иностранных знаменитостей самая русская». Актриса ответила, что даже не сомневается в этом, и заявила, что президенту РФ следовало бы задуматься о том, чтобы дать ей гражданство. Знаменитость отметила, что это была не просьба, а просто шутка.

Спустя некоторое время Наталья Орейро пришла в Аргентине в посольство РФ по своим делам. Там ей предложили подать соответствующие документы, чтобы стать гражданкой РФ. На данный момент ее заявление рассматривают, но актриса надеется, что его одобрят.

По словам Натальи Орейро, ее фолловеры, которые знают о любви артистки к России, подарили ей более 15 ненастоящих паспортов. Звезда сериала «Дикий ангел» в своем Instagram ко Дню Победы спела композицию Булата Окуджавы под названием «Нам нужна одна победа».