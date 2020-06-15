Джонсон потребовал от протестующих не заниматься переписыванием истории

15.06.2020, 8:53, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не переписывать прошлое и вступился за бывшего премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями.

«Современная Британия – продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру… Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы Мечеть в Риджентс-парке», – написал премьер в колонке в газете Telegraph.

Он выразил мнение, что «безумно обвинять его (Черчилля) в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы». «Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше», – подчеркнул Джонсон.

Премьер также заявил, что сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению, как в программе Photoshop, всего культурного ландшафта. Такой подход, по его мнению, приведет к искажению истории. В сложившейся ситуации, указал премьер, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое, передает РИА «Новости».

Джонсон в этой связи объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства – в сфере занятости, образования, в медицинской сфере и во всех других. «Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране существуют демократические средства – благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю», – подытожил премьер.

Ранее Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.

Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.