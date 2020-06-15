Нефть подешевела на опасениях медленного восстановления спроса

15.06.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,3% – до 37,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 3,34% – до 35,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.

В субботу было зарегистрировано более 25 тыс. новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 млн случаев заражения коронавирусом и более 115 тыс. смертельных случаев.