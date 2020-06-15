В РФ сделали более 15 млн тестов на коронавирус

15.06.2020, 8:48, Новости дня

Более 15 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 316 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Российской Федерации проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

За последние сутки было сделано 280 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 316 тыс. человек.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, количество ПЦР-тестов на коронавирус в Москве достигло 3 млн.

«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан», – сказала она.

В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом – это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ выдержала испытание коронавирусом.

За последние сутки в РФ выявлено 8835 случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 528 тыс. 964.