 

Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров

15.06.2020, 8:37, Новости дня

Появился в продаже обновленный кроссовер Honda BR-V.

Отличия новой генерации от предшественника заключаются в форме бамперов, решетки радиатора, а также светодиодной оптике и задних фонарях. Кроме того, теперь кроссовер получил 1,5 бензиновые и дизельные агрегаты, которые выдают 120 л.с. мощности. В разных комплектациях предусмотрели передний и полный привод.

Что касается салона, то здесь разместился крупный 8-дюймовый экран с высоким разрешением, а также более дорогие материалы отделки. Особое внимание уделили безопасности, применив передовые системы, включая опцию курсовой устойчивости. Цена обновленного кроссовера на рынке Малайзии составит около 1,46 млн рублей в эквиваленте на местную валюту.



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