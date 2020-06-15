 

Директор “Пари Сен-Жермен” Леонардо: мы потеряли около 200 млн евро

15.06.2020, 8:20, Новости дня

Лидер чемпионата Франции по футболу столичный "Пари Сен-Жермен" весьма значительно пострадал от пандемии коронавируса, сообщил журналистам спортивный директор клуба Леонардо. Функционер уверен, что и парижане, и многие другие гранды будут этим летом вести себя на рынке весьма скромно.

"Безусловно, коронавирус затронул все области жизни на всей планете, — цитирует Леонардо издание Journal du Dimanche. – В прессе появлялись вбросы про то, что наш клуб потерял 200 миллионов евро? Могу признать, что озвученное число весьма близко к реальной сумме потерь".

Менеджер также сообщил, что нынешним летом парижане не собираются "взрывать" трансферный рынок: "Я вообще не верю в трансферы размером в 100 млн евро этим летом, никто не сможет потратить столько денег. Мы, к сожалению, тоже". Ранее Леонардо сообщил, что главные звезды "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе останутся в команде на следующий сезон.



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