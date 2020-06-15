 

Стало известно еще одно осложнение при COVID-19

15.06.2020, 8:20, Новости дня

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала об еще одном осложнении при коронавирусе. По ее словам, многих переболевших пациентов знобит вне зависимости от погоды. Они считают, что заболели повторно, и начинают принимать лекарства.

"Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции", — пояснила Павлова в интервью "Комсомольской правде".

При этом пока из-за недостатка информации трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное. По словам доктора, нужно пить теплый чай или воду со смородиной и малиной. Но нельзя пить алкоголь. 

 

Ранее среди возможных осложнений COVID-19 назывались воспаление брюшины, риск инсульта. Также вирус атакует сердце, мозг, кишечник и кровеносные сосуды. У детей возможен синдром Кавасаки. По некоторым данным, он может поражать и взрослых пациентов.



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