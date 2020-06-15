Тайны алтайской «Принцессы Укока»

15.06.2020, 8:18, Разное

27 лет назад на территории урочища Укок (Республика Алтай) в древнем могильнике Ак-Алаха археологи нашли необычную мумию.

Это была женщина лет 28-30 и ее одежда, а также содержимое могилы (останки шести коней с седлами и сбруей), указывала на знатность ее происхождения. Одежда женщины состояла из белой шелковой рубашки, бордовой шерстяной юбки, войлочных носков и шубы.

Качество пошива одежды было очень высоким, что тоже указывало на высокий статус усопшей. А скончалась она от раковой опухоли груди. Это удалось выяснить при сканировании мумии и даже были обнаружены метастазы.

Женщина принадлежала к так называемой пазырыкской культуре, эта народность проживала на территории Алтая, Казахстана и Монголии в 6-3 веках до нашей эры. Умерших знатного рода они хоронили в курганах, большинство из которых до нашей дней не сохранились, будучи раскопанными "расхитителями гробниц" (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Согласно легендам алтайцев, данная женщина является "принцессой Ак-Кадын" (другое имя "Принцесса Укока") и является хранительницей покоя здешних мест, стоя на страже у врат подземного мира, не пуская оттуда зло в наш мир. Поэтому многие из них с самого начала были против раскопок археологов, считая, что это навлечет на них большое зло.

Курган "Принцессы"

Прическа у "принцессы" была очень необычная, ее собственные волосы были обриты, а на голове был сложный парик из натуральных волос, которые были переплетены с нитями войлока и с помощью специальных золотых заколок держались на голове вертикальной линией. Можно лишь представить, как эффектно выглядела эта женщина при жизни с такой сложной прической и одетая в богатые одежды.

Однако самой удивительной вещью были ее многочисленные татуировки, из-за чего быстро возникла версия, что "Принцесса" на самом деле была шаманкой или жрицей. На ее руках от плеч до пальцев были татуировки в виде оленя с орлиным клювом, мифического зверя с лапами орла и хвостом тигра, козерога, а еще пятнистого барса с длинным закрученным хвостом.

Еще одной загадкой оказалась необычная внешность "Принцессы Укока", во-первых, ее рост (165 см) был выше, чем в среднем рост местных жителей в ту эпоху, а во-вторых ее внешность оказалась практически европейской, а не азиатской.

У нее были большие, широко открытые глаза, большой прямой нос, вытянутая форма лица, крупный подбородок, не сильно выраженные скулы. Интересно то, что у мужчины, который был похоронен в могильнике, расположенном прямо над могилой "Принцессы", внешность была вполне типичная для Алтая – монголоидная.

Из-за этого пошли самые сенсационные домыслы – "Принцессу" называли и прародительницей алтайского народа, и древней арийской царицей, и даже инопланетянкой.

По мистическому стечению обстоятельств, вскоре после того, как мумию "Принцессы" вывезли с плато Укок в новосибирский музей Института археологии и этнографии, республику Алтай накрыла череда крупных стихийных бедствий, в том числе обширное наводнение и крупный град. Из-за этого еще больше людей стали просить вернуть мумию обратно в могилу.

По их версии, "Принцесса" либо мстит людям за то, что те нарушили ее покой, либо из-за того, что она теперь не "стоит на страже врат низшего мира", в мир людей пробрались злые духи.

То, что в музее мумию "Принцессы" раздели и выставили в таком виде на всеобщее обозрение, алтайцы посчитали и вовсе настоящим кощунством. Ученые на это долго внимания не обращали, считая подобное просто народным суеверием и невежеством.

Однако в 2012 году было принято решение вывезти мумию "Принцессы" из Новосибирска обратно на Алтай. Правда не в могилу, а в специально созданный для ее хранения саркофаг в музее города Горно-Алтайска.

Это частично удовлетворило требования алтайцев и их шаманов, поэтому в момент прибытия мумии в республику они провели специальный обряд на плато Укок и попросили "Принцессу" простить людей и успокоиться.

Любопытно, что с того года в Республике Алтай больше не происходило крупных природных катаклизмов, что еще больше убедило местных, что "Принцесса" имеет мистические силы. Это так сильно повлияло и на музейных работников, что они приняли решение больше не выставлять саркофаг с мумией на всеобщее обозрение.

Сейчас, чтобы увидеть останки "Принцессы Укока", надо получить специальное разрешение и соблюдать при осмотре ряд правил. Местные шаманы периодически все еще просят все-таки захоронить мумию на плато Укок, но пока им настойчиво отказывают.