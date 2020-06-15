Охотник бесследно исчез под носом у группы людей

15.06.2020, 8:18, Разное

13 ноября 2015 года 82-летний американец Томас Мессик отправился на охоту со своими шестью друзьями в отдаленный район леса Лейк Джордж, что недалеко от города Хорикон, штат Нью-Йорк.

Можно подумать, что Мессик был немощным стариком с кучей болячек и что его исчезновение и вероятная гибель в лесу стали следствием старческой деменции, проблем с ориентацией, сердцем и так далее.

Однако Мессик был крепким, достаточно здоровым (из проблем у него был лишь сниженный слух и слепота на один глаз) и полностью здравомыслящим мужчиной, а до своей пенсии он много лет служил в армии США и потому отлично обращался с оружием (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Мессик и его друзья работали с группой более молодых охотников и их тактикой было, что они сидят в засаде, а молодые гонят в их сторону оленей. Мессик ранее неоднократно участвовал в подобных мероприятиях, он знал как себя вести на своей позиции и никаких проблем не было.

Вот и в этот раз он и его друзья расположились на небольшом расстоянии друг от друга в заранее оговоренном месте. Они изредка поддерживали связь между собой с помощью раций , а остальное время сидели тихо, высматривая оленей с ружьями наизготовку.

Но в этот раз молодые охотники их подвели и не смогли загнать оленей в нужный участок. Поэтому, когда время ожидания вышло, охотники группы Мессика вышли из своих укрытий и собрались рядом на полянке. И тогда они увидели, что Мессика нет.

Это было странным, потому что когда по рациям был подан сигнал к сбору на поляне, Мессик ответил на него, но теперь, когда с ним пытались связаться, то никто не отвечал, было слышно лишь шум статики. Тогда шестеро охотников его группы решили пойти на то место, где должен был сидеть Мессик.

На позиции Мессика не оказалось, а когда охотники обыскали все вокруг, то тоже не нашли там никаких следов Мессика. Подумав, что он мог случайно заблудиться, когда шел на поляну, они начали стрелять в воздух из ружей и свистеть в своих охотничьи свистки.

Такой шум можно было услышать даже за несколько километров и даже с таким сниженным слухом, какой был у Мессика. И тем ни менее после этого Мессик не откликнулся и его местонахождение оставалось неизвестным.

Тогда охотники наконец взволновались по настоящему. Лес Лейк Джордж не самое удобное для туризма место в штате Нью-Йорк, однако потеряться там можно лишь если ты неопытен, никогда не был в этом лесу ранее и совершенно не умеешь ориентироваться на местности.

Охотники дошли до рейнджеров и рассказали им о пропавшем товарище, после чего те вызвали на подмогу полицию со служебными собаками, а те попросили о помощи волонтеров. Вскоре в лесу Лейк Джордж развернулась масштабная спасательная операция с участием более 300 человек, не считая добровольцев.

Пропавшего Мессика искали с воздуха на вертолетах и самолетах, на которых были установлены инфракрасные камеры, дайверы обыскивали дно местного озера, предположив, что он мог утонуть, полицейские с собаками и волонтеры рядами просматривали километр за километр.

С таким масштабом в этом лесу вскоре бы нашли даже маленького ребенка, но Мессик словно сквозь землю провалился. Собаки вообще не могли взять его след, даже когда начинали поиск от того места, где он сидел на своей позиции с ружьем, а с учетом, что Мессик из-за своего возраста ходил очень неспешно, его бесследное исчезновение вскоре приобрело мистическую окраску.

Можно предположить, что у старика внезапно что-то произошло с памятью и он побрел куда глаза глядят, но это не объясняет отсутствие его следов, уводящих от его позиции, и полное отсутствие признаков его пребывания в лесу – вещей из рюкзака или хотя бы шапки, которая легко бы упала с головы, когда старик безумно брел среди деревьев.

Также казалось странным, что он ни разу не воспользовался своей рацией и не пытался выстрелить из ружья. При этом и рацию и его ружье тоже нигде не нашли.

Поиск Мессика в этом районе продолжался 3 недели, но полиция не обнаружила практически ничего. А когда через 4 дня после начала поисков к полицейским присоединились агенты ФБР, наблюдатели поняли, что с этим делом точно что-то нечисто.

Жена Мессика в интервью рассказывала, что один из агентов ФБР как-то сообщил ей, что с этим дело что-то "не то", но он отказался поделиться с ней теорией насчет того, что же именно "не то" тут произошло.

Еще одна странная деталь выяснилась когда группа добровольцев, участвовавших в поисках Мессика, обнаружила очевидца, который находился в лесу Лейк Джордж в тот же день, когда тут пропал Мессик. Этот человек рассказал, что немного раньше того часа, когда исчез Мессик, он услышал в лесу странный шум, который звучал как "потрескивание".

"Этот шум отличался от обычного лесного шума. Это трудно объяснить, что с ним было не то, однако он звучал ИНАЧЕ. Я никогда такого не слышал в лесу и я не знаю, что это такое. Он шел от холма, с вершины холма".

Не известно, имеет ли этот странный шум отношение к пропаже старика, но Мессика до сих пор не нашли и его дело все еще официально открыто.