У девочки заметили опухоль эпифиза и потом с ней произошли странные вещи

15.06.2020, 8:18, Разное

Эта история была вчера опубликована на сайте Reddit пользовательницей с ником "purplelilly1" и быстро собрала более сотни комментариев и свыше тысячи лайков.

"Моей племяннице поставили диагноз опухоль шишковидной железы (эпифиза) когда ей было всего 3 года. Как вы можете себе представить, это было душераздирающе и потрясло всех в моей семье.

Но я хочу поделиться с вами некоторыми уникальными деталями того, что с ней произошло из-за этой опухоли. Имейте в виду, шишковидная железа с древности известка как "Третий глаз".

Я переехала в дом к моей сестре, когда ее дочери – моей племяннице, было 5 месяцев. И еще до того, как ей поставили этот диагноз, я и моя сестра замечали, что с ребенком происходит что-то не то. Было много различных странных симптомов, которые нас настораживали.

Однажды мы с сестрой собирались на семейную встречу и сестра хотела взять с собой дочку. Однако девочка в тот день была необычно вялой, словно больной. Тем ни менее, сестра решила взять ее с собой. Она села в машину на место водителя, а я тем временем помогала усаживать племянницу в детское кресло (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Я пристегнула ее как надо, а потом потянулась закрыть дверь машины, когда услышала громкий и четкий голос, который произнес "Не бери ее, она слишком больна".

Мы с сестрой одновременно посмотрели друга на друга и произнесли "Что ты сказала?!". Мы обе услышали это и в первые секунды подумали, что это сказал кто-то из нас. Но так как никто из нас этого не говорил, мы не знали, что и думать.

Мы все-таки решили взять девочку с собой, но на протяжении всего дня, когда мы были с родней на семейном торжестве, племянница была вялой и почти все время спала. Наши родители тоже заметили это и нашли необычным, что она так много спит днем, потому что раньше за ней такого не замечали.

Прошло пару дней, моя сестра принимала душ в ванной комнате, а я сидела в гостиной. Вдруг я услышала голос сестры, она кричала из ванной мое имя и сердито спрашивала меня "Почему ты так говоришь?". Я в ответ крикнула ей, что я нахожусь в гостиной и ничего не слышу.

Сестра вышла из душа, пришла ко мне и рассказала, что когда она стояла под душем, то услышала голос, который три раза сказал "Твой ребенок умрет".

Прошло еще несколько дней. Вечером сестра стала укладывать дочку спать, а та вдруг начала плакать и говорить, что она не хочет умирать. Мы обе понятия не имели, что на нее нашло и откуда она услышала такие вещи. Это нас очень напугало.

Следующие две недели пробежали очень быстро и все события в них были словно размытые. Моя сестра все-таки решилась повести ребенка в больницу и там девочке поставили шокирующий диагноз – злокачественная опухоль шишковидной железы.

Ее начали лечить, за следующий год у нее было улучшение и два рецидива, а во время рецидивов племянница поражала нас различными экстрасенсорными проявлениями. Когда это начиналось, мы уже понимали – рак снова вернулся к ней.

Эти проявления заключались в том, что племянница могла сказать нам, кто звонит по телефону до того, как мы это узнавали, а еще она говорила "Мама пришла домой" как раз перед тем, как моя сестра подъезжала на машине к дому.

Однажды мы с племянницей садились в автомобиль и я, разговаривая по телефону, пожаловалась на то, что по дороге к моей учебе нет места, где можно было бы купить пончиков. Моя племянница тут же выдала "А ты попробуй заехать на перекресток!".

Я спросила ее, откуда она взяла, что там есть кафе с пончиками, а она сказала "Я не знаю, я услышала это в своей голове". И когда мы поехали, конечно же там на перекрестке было кафе с пончиками Dunkin'Donuts.

В следующий раз мы были на очередном семейном мероприятии и там племянница ходила и громко пела песенку "С Днем Рождения тебя!". Мы все смеялись, думая, что она просто веселится, как здоровая и счастливая 4-летняя девочка. У нас ведь было просто семейное барбекю и ни у кого из членов семьи в тот день не было Дня Рождения.

Но позже моя мама вдруг вспомнила и сказала, что сегодня как раз День Рождения ее покойной мамы – моей бабушки.

Одним из последних предчувствий моей племянницы было то, когда она сказала мне, что у меня будет три ребенка и все девочки. И что она к тому времени уже не будет на земле и не сможет увидеть их. Так оно и случилось, я родила трех дочерей и я уверена, что сейчас моя племянница является для них Ангелом-Хранителем.

Она также рассказывала множество разных духовных вещей, пока проходила лечение и пока болезнь не одолела ее. Она была замечательной девочкой, которая любила Бога.

Моей сестре было 25 лет, когда она родила ее, а мне был 21 год. До того мы не были религиозными людьми, но когда в 3 года племянница заболела, она стала просить читать ей Библию. Она была очень особенным человеком".