Пассажир оставил мешок золота в поезде в Швейцарии

15.06.2020, 8:16, Новости дня

В Швейцарии разыскивают пассажира, забывшего в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тыс. фунтов стерлингов.

Как стало известно Daily Mail, в октябре прошлого года неизвестный оставил сумку, в которой лежал драгоценный металл, на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн, передает РИА «Новости».

Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.

Как власти смогут проверить, имеет ли тот или иной человек право на то, чтобы вернуть себе собственность, не уточняется.

У забывчивого пассажира есть еще пять лет, чтобы востребовать имущество.