 

Максим Галкин впервые полностью показал поклонникам свой сад возле замка

15.06.2020, 8:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин часто показывал отдельные растения, цветы и кусты со своего сада, расположенного возле замка в деревне Грязь. Однако недавно супруг Примадонны опубликовал видео, в котором полностью продемонстрировал поклонникам их владения на территории семейного поместья.
В период самоизоляции Максим Галкин активно занялся садоводством. Раньше у него хватало времени только на то, чтобы периодически высаживать с супругой кусты или деревья. Юморист с гордостью продемонстрировал фолловерам цветущие растения и подчеркнул, что это дело их с Аллой Пугачевой рук.

Максим Галкин сделал обширный видеообзор своего сада, с восхищением рассказывая поклонникам о каждом цветущем кусте. Знаменитость знает все названия растений и может поделиться особенностями ухода за ними. Кроме этого, возле замка есть участок, на котором звездное семейство выращивает овощи.

Фолловеров восхитила целая поляна ромашек на территории сада Галкина и Пугачевой, а также много комментариев было по поводу необычных карликовых кустовых. Поклонники написали, что это «настоящий сад мечты».



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